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Bursa'da Motosiklet Sürücülerinin Tehlikeli Yolculukları Kamerada

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosiklet sürücüsü, ön kaldırarak ve yakıt deposunun üzerine oturarak yaptığı tehlikeli yolculuklar başka sürücüler tarafından kaydedildi.

Bursa'da motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculukları kamerada

BURSA - Bursa'da motosiklet sürücüsünün ön kaldırarak tehlikeli seyretmesi başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü ön kaldırarak seyretmeye başladı. Bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirirken bir sürücü o anları kayda aldı.

Diğer bir görüntü ise, motosiklet sürücüsü yakıt deposunun üzerine oturarak seyretti. İki motosiklet sürücüsü ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Bursa'da Motosiklet Sürücülerinin Tehlikeli Yolculukları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Bursa

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