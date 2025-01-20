Bursa'da Motosiklet Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bursa'da bir motosiklet, önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BJA 208 plakalı motosiklet, önünde seyreden 16 GD 262 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Salih K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA