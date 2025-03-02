Bursa'da Motosiklet-otomobil Kazasında Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Cihan O. (24) yönetimindeki 16 BEL 126 plakalı motosiklet, cadde üzerinden sokağa dönüş yapan Ahmet T. (29) yönetiminki 16 KJ 662 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA