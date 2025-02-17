Bursa'da Motosiklet-Minibüs Kazası: İki Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletteki çift yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa Y. (34) yönetimindeki 16 AIM 957 plakalı motosiklet, yol kenarında duraklayıp caddeye çıkan Alaattin Ö. (61) idaresindeki 16 BJL 78 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Songül Y. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA