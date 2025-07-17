Bursa'da Motosiklet-Minibüs Çarpışmasında İki Yaralı

Bursa'da Motosiklet-Minibüs Çarpışmasında İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Kazada ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ceza uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Bahçeler sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeler sokakta seyreden Ayberk B.(13) yönetimindeki 16 BFU 850 plakalı motosiklet, Yakut sokaktan çıkan sürücü Erol E.(58) yönetimindeki 16 Y 6257 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Umutcan Ş. (13) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Motosikletin sürücüsünün ailesine ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı

Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü

Kız kardeşini hortumla döverek öldürdü! Sebebi 'pes' dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.