Bursa'da Motosiklet Kovalamacası: 15 Kilometre Sonunda Kaza ile Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, 15 kilometre süren kovalamacanın sonunda kaza yapınca yakalandı.

Devriye atan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, plakası takılı olmayan motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsü park halindeki 16 ADJ 594 plakalı otomobile de çarptı. 15 kilometrelik nefes kesen kovalamaca sonucu sürücü yakalandı. Sürücü Kürşat A.'ya (18) plaka takmamaktan 15 Bin 709 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. - BURSA