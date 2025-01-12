Bursa'da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü D.K., yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA