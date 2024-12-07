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Bursa'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, otomobile çarparak savrulan 24 yaşındaki sürücü Abdullah Emin İşkol ve yolcu konumundaki Musa İşkol hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı Musa İşkol hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da otomobile çarparak savrulan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Emin İşkol (24) 16 BET 070 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, önünde seyreden A.O. idaresindeki 16 ABL 010 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Abdullah Emin İşkol ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Musa İşkol savruldu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Abdullah Emin İşkol'un olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Musa İşkol ise yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Musa İşkol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Abdullah Emin İşkol ve Musa İşkol'un amca çocukları olduğu öğrenildi. Olayı duyan aile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza sebebiyle 2 şeride düşürülen yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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