Bursa'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpan motosikletteki iki kişi ağır yaralandı. Kaza, motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da otomobile çarpan motosikletliler ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yiğit K.yönetimindeki 33 NJN 43 plakalı motosiklet, yol üzerinden Küçük Yenice Mahallesi'ne dönüş yapan sürücü Kenan C.(70)yönetimindeki 16 KHA 27 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Yunus Emre Z.yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan sürücü Yiğit K. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Yunus Emre Z. İse İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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