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Bursa'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şerit değiştiren bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Güven Çilesiz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şerit değiştiren otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi'den Yalova istikametine seyir halinde olan M.E.I. (66) idaresindeki 16 VR 287 plakalı otomobil şerit değiştirdiği sırada, Güven Çilesiz (48) idaresindeki 16 BKS 972 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Güven Çilesiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Çilesiz'in, evli ve 1 çocuk babası olduğu ve Orhangazi Motosiklet Kulübü üyesi olduğu öğrenildi. Acı haberi alan Kulüp Başkanı Yalçın Kaynak ve kulüp üyeleri hastaneye akın etti. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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