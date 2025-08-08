Bursa'da Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kazasında 3 Yaralı
İnegöl'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak üzerinde seyir halinde olan Mehmet Can A. (27) yönetimindeki 16 BJR 759 plakalı motosiklet, Emirhan M. (16) yönetimindeki 16 BTP 430 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler ile 16 BTP 430 plakalı motosikletteki yolcu Berat G. (16) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

