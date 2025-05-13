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Bursa'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 25 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti. Diğer sürücünün sağlık durumu ise stabil.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Orhangazi ilçesi TOKİ 3. Etap konutları önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit A. yönetimindeki 16 BLY 261 plakalı motosiklet ile Hasan Mert Köse yönetimindeki 16 BKS 024 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası iki sürücü de savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan 25 yaşındaki Hasan Mert Köse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit A.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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