Bursa'da Motosiklet Kazası: Trafik Durdu, Yaralı Bekledi

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Bursa'da trafikte hızla ilerleyen motosikletliler, araçların arasından geçerken çarpıştı. Kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı ve yolun ortasında sağlık ekiplerini beklemek zorunda kaldı. Kaza anları bir araç kamerasına yansıdı.

Trafik durunca, aradan ilerleyen motosikletler birbirine böyle girdi

Kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı

BURSA - Bursa'da trafikte araçların arasından hızla ilerleyen motosikletliler, kaza yaptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, uzun süre yolun ortasında yatarak sağlık ekibi bekledi. Kaza anı bir araç kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Belli hızla ilerleyen araçların arasından hızla geçen motosikletliler, trafiğin durmasıyla bir biriyle çarpıştı. 16 AYJ 247 plakalı motosiklet sürücünün yere düşmesiyle trafik tamamen durdu. İzmir istikameti tek şeridin kapandığı kaza sonrası, yaralı caddenin ortasında yatarak sağlık ekiplerini bekledi.

Kaza, araç kamerasına da saniye saniye yansırken, motosikletlilerin araçların arasından akrobasi yapar gibi ilerlemesi de kayda alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - 3.Sayfa
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