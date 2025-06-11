Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yolun Ortasında Bekledi

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yolun Ortasında Bekledi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, trafikte araçların arasından hızla ilerleyen motosikletlilerin kaza yapması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerini beklerken yolun ortasında uzun süre yattı.

Bursa'da trafikte araçların arasından hızla ilerleyen motosikletliler, kaza yaptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, uzun süre yolun ortasında yatarak sağlık ekibi bekledi. Kaza anı bir araç kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Belli hızla ilerleyen araçların arasından hızla geçen motosikletliler, trafiğin durmasıyla bir biriyle çarpıştı. 16 AYJ 247 plakalı motosiklet sürücünün yere düşmesiyle trafik tamamen durdu. İzmir istikameti tek şeridin kapandığı kaza sonrası, yaralı caddenin ortasında yatarak sağlık ekiplerini bekledi.

Kaza, araç kamerasına da saniye saniye yansırken, motosikletlilerin araçların arasından akrobasi yapar gibi ilerlemesi de kayda alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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