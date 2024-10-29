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Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı, Anne Gözyaşlarına Boğuldu

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı, Anne Gözyaşlarına Boğuldu
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İnegöl'de kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralanırken, annesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosiklet otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralanırken, olay yerine gelen anne oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Mevlüt İ. (18) yönetimindeki 16 AVC 549 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Ceyhun D. (34) yönetimindeki 16 ADM 164 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, motosikletin sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı Mert C. (18) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün annesi gözyaşı döktü

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü oğlunun başına gelen annesi Cemile İ. "Geçecek oğlum" diyerek moral verirken gözyaşlarına boğuldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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