Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, kontrolsüz bir kavşakta meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 10.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Demirel ile Emin sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Demirel sokakta seyreden sürücü Sürücü Mustafa E.(48) yönetimindeki 16 KRB 62 plakalı motosiklet, Emin sokaktan çıkan Osman S. Yönetimindeki 16 Y 2594 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
