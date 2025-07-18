Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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İnegöl ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Alanyurt Hamzabey caddesinde meydana geldi. Sürücü Seyyid Ö.(24) yönetimindeki 16 APE 467 plakalı motosiklet, sürücü Hilal Y. (39) yönetimindeki 16 KGY 09 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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