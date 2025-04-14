Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden Recep K. (81) yönetimindeki 16 ADB 826 plakalı otomobil, Kılıç Sokak'tan çıkan İlker B. (20) yönetimindeki 34 KFR 287 plakalı motosiklete yandan çarpıp 10 metre sürükledi. Kazada motosikletin sürücüsü yaralanırken, motosikletteki yolcu ise kayıplara karıştı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA