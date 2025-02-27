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Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir motosikletli, şerit değiştirdiği esnada önündeki araca çarparak savruldu. Yaralı sürücüye çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldı ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Bursa'da şerit değiştirdiği esnada önünde araca çarpıp savrulan motosikletli kameraya yansıdı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Orhaneli Kavşağı üzerinde seyir halinde bir motosikletli, şerit değiştirdiği esnada önündeki aracın da şerit değiştirdiği esnada gaza basınca kaza karıştı. Kazanın etkisi ile savrulan sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün otomobile çarptıktan savrulduğu anlar arkasından gelen bir başka motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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