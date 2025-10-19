Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürücüsü ağır yaralandı. Kazada başını kaldırıma çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrilerek kaldırıma çarptı; sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Tofik B.(51) yönetimindeki 16 BNE 922 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi. Başını kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
