Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anayolda seyir halindeki bir motosikletli araçların arasından hızla ilerlerken, iki otomobilin arasında sıkıştı. Ani frene basan sürücüye, arkadan gelen bir başka motosikletli çarptı. Kaza anı ise kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi, Merinos mevkii İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle durağan trafikte araçların arasında hızla seyrederken iki otomobilin arasında sıkıştı. Aniden frene basan motosiklet sürücüsüne arkasından gelen bir başka motosikletli hızla çarptı. Kazanın etkisiyle iki sürücü yola savrulurken, araç sahipleri sürücülerin yardımına koştu. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatılan kaza anı kameraya anbean yansıdı. - BURSA