Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Genç Yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hızla ilerleyen motosikletli, dönüş yapan otomobile çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişinin savrulduğu kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde motosikletle seyir halinde olan sürücü, anayoldan dönüş yapan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 genç yola savruldu. Araç sürücüsü gençlerin yardımına koşarken, çevredekiler 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan gençlerin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, yürekleri ağza getiren görüntü kameraya anbean yansıdı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA