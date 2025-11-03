Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki vatandaşların panik dolu bakışları arasında yaşandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Göktuğ Ö. (22) idaresindeki 16 BTS 859 plakalı motosiklet, park halindeyken dönüş yapmak için manevra yapan Emre S. (21) yönetimindeki 16 BGK 287 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, genç sürücü yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Göktuğ Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA