Bursa'da Motosiklet Kazası Eşiğinden Dönüldü

Bursa'da motosikletle 100 kilometreyi aşan hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü anayolda karşıya geçmek isteyen yayayı son anda fark etti. Kazanın teğet geçtiği anlar kameraya anbean yansıdı. Kurallara uymayan yaya hem kendi hem de motosikletlinin hayatını tehlikeye attı.

Merkez Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı yakınlarında motosikletliyle seyir halindeki bir sürücü 100 kilometreyi aşan hızla ilerlediği esnada anayolda karşıya geçmek isteyen kişiyi son anda fark etti. Bir anlık refleks ile yaptığı manevra sonrası kazayı teğet geçen motosiklet sürücüsü, panik dolu anlar yaşadı. Facianın teğet geçtiği anlar ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA