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Bursa'da Motosiklet Kazası: Dönüş Yapan Otomobile Çarptı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Dönüş Yapan Otomobile Çarptı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki motosiklet dönüş yapmak için aniden yola çıkan otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü havada takla atarak yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da seyir halindeki motosiklet dönüş yapmak için yola çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle havada savrulan motosikletli yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletliyle seyir halinde olan bir sürücü cadde üzerinde ilerlediği esnada, park halinde dönüş yapmak için yola aniden çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle havada takla atan motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredekiler 112 ekiplerini arayıp yardımına koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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