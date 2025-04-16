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Bursa'da Motosiklet Kazası: Çift Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Çift Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu 71 yaşındaki sürücü Hüseyin K. ve yanındaki eşi Rabia K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki çift yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Dere Boyu Caddesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin K. (71) idaresindeki 59 ALL 340 plakalı motosiklet, virajda karşı yönden gelen Yakup A. (41) idaresindeki 63 ACV 558 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin K. ile yanındaki eşi Rabia K. (52) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlenen çift ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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