Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Muhammet C. (33) yönetimindeki 16 AEV 971 plakalı motosiklet, Ahsen sokaktan çıkan Sürücü Şemsedddin D. (41) yönetimindeki 34 ES 5294 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
