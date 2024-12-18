Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
'Tarihimizde bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye'den tarihi imza
Özgür Özel'in Esad çıkışları CHP'nin oylarını eritti
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Akhisar mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Mustafa K. (17) yönetimindeki 16 BIU 438 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Kemal Ş. (34) yönetimindeki 16 BHT 624 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şişesini 3 bin TL'ye satıyorlar
img

Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
img

Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
DEM Partili Doğan TBMM'yi Kürtçe selamladı
Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Fiyatı da belli! Yaptığı transferi canlı yayında açıkladı
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 18 Aralık Başakşehir, Üsküdar, Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18 Aralık Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 18 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 18 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 18 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 18 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 18 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 18 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Asgari ücret bu hafta açıklanır mı, ne zaman belli olur? İbrahim Umur Akal neden öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.