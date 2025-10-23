Bursa'da Motosiklet Kazası: Aksiyon Kamerasında Yakalandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, durmakta olan bir taksiye çarptı. O anlar, sürücünün aksiyon kamerasına yansıdı.
Bursa'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, önünde duran taksiyi görmeyip çarptı. O anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı.
Kaza dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, etrafına baktığı sırada trafik durdu. Önünde duran ticari taksiyi fark etmeyen motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarparak devrildi. O anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa