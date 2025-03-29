Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza Huzur mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Muhammed G.(13) yönetimindeki 16 BKR 418 motosiklet, yola çıkan 9 yaşındaki Ömer Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.