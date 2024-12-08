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Bursa'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kazası: 4 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin aniden duraklaması sonucu yaşanan kazada, başka bir motosiklet sürücüsü çarparak bir evin duvarına girdi. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Bursa'da seyir halindeki bir motosikletli cadde üzerinde ilerlediği esnada aniden dönmek isteyince, yolda duraksadı. Duraksayan motosiklete başka bir motosiklet çarptıktan sonra bir evin duvarına girdi. 4 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda karar değiştiren motosiklet sürücüsü yol ortasında duraksadı. Arkasında seyreden başka bir motosiklet sürücüsü ise duraksayan motosiklete çarparak dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. Yaşanan trajikomik kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerası ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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