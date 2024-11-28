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Bursa'da Motosiklet Kazası: 300 Metre Sürüklendi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi ve 300 metre sürüklendi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Devrilerek 300 metre sürüklenen motosiklet kazası kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrilerek 300 metre sürüklendi; sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hızla seyreden sürücü Kayra K. yönetimindeki tescilsiz motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

300 metre sürüklendi

Devrilen motosiklet 300 metre sürüklendi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tescilsiz motosiklet trafik ekipleri tarafından çekiciyle otoparka çekilirken, sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Motosiklet Kazası: 300 Metre Sürüklendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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