Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet önündeki araca çarptı, 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin önündeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mudanya Güzelyalı Seyirtepe Evleri Kestirmesi'nde, Bursa istikametine ilerleyen trafikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfancan A. (25) idaresindeki 16 BKH 097 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde bulunan 34 CVU 478 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildu. Kaza nedeniyle motosiklet ve araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
