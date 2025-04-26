Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
İnegöl'de iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 sürücü yaralandı.
Kaza Mahmudiye Mahallesi pazar alanında meydana geldi. Sürücü İbrahim A. yönetimindeki motosiklet ile karşıdan gelen sürücü Necmettin Ş. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Necmettin Ş. yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa