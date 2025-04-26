İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Konya'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi! Bir ilimiz daha güne depremle uyandı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 sürücü yaralandı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi pazar alanında meydana geldi. Sürücü İbrahim A. yönetimindeki motosiklet ile karşıdan gelen sürücü Necmettin Ş. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Necmettin Ş. yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.