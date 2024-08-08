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Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Karacabey ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Roşat Ç.'nin (22) kullandığı plakasız motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan evin bahçesindeki ağaca çarptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosikletteki 2 kişi, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Roşat Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ferhat Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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