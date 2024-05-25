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Bursa'da motosiklet kaza sonrası bariyerlere saplandı

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Bursa'da bir motosiklet başka bir aracın hafif şekilde çarpması sonucu bariyerlere saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da motosiklet başka bir aracın hafif şekilde çarpmasından dolayı bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonrası bariyerlere sıkışan motosiklet sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Otoban Görükle Bağlantı'sında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eray U. (20) idaresindeki motosiklet seyir halindeyken başka bir aracın çarpmasıyla bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonra motosiklet sürücüsü bariyerlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Eray U.'yu sıkıştığı bariyerlerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç adamın kalça kemiğinin kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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