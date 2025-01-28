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Bursa'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: Bir Yaralı

Bursa'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: Bir Yaralı
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İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, kamyonete çarparak yaralandı. Sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bilal T. (24) idaresindeki 16 BLA 336 plakalı motosiklet, Şen Sokağa dönüş yapmakta olan Ramazan B. (37) idaresindeki 16 MAE 69 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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