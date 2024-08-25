Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan K. idaresindeki otomobil motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Akif C. ve sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA