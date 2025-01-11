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Bursa'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokakta meydana geldi. Baykut sokakta seyreden Sürücü Salih V. yönetimindeki 16 BKD 314 motosiklet, Küçükzindancık sokaktan çıkan sürücü Muhammet H.Yönetimindeki 16 NS 722 plakalı Hyundai marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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