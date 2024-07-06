Bursa'da Motosiklet Hırsızlığına Karşı 'Kapan-2' Uygulaması

Bursa'da motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri il genelinde 'Kapan-2' uygulaması yaptı. Motosikletlerin şase numaraları tek tek kontrol edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla il genelinde eş zamanlı 'Kapan 2' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada motosikletler tek tek durdurularak şaşi numaraları ile sürücüler kontrol edildi. Mayıs ayının başında beri yapılan uygulamalar da, 7 bin 393 şahıs ile 6 bin 483 motosiklet sorgulandı, 3 milyon 516 bin 435 TL idari para cezası uygulandı, 71 motosiklet trafikten men edildi, 7 çalıntı motosiklet yakalandı, 5 aranan şahıs yakalandı,

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri çalıntı motosikletlere yönelik uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA