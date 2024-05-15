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Bursa'da Motosiklet Hırsızlığına Karşı 'Kapan-1' Uygulaması

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla 'Kapan-1' uygulaması gerçekleştirdi. Şase numaraları kontrol edilen motosikletler ve sürücüler incelendi.

Bursa'da motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri il genelinde 'Kapan-1' uygulaması yaptı. Motosiklet şase numaraları tek tek kontrol edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla il genelinde 'Kapan 1' uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada motosikletler tek tek durdurularak şaşe numaraları ile sürücüler kontrol edildi. 2024 yılının başında beri yapılan uygulamalar da, 12 bin 289 şahıs ile 10 bin 744 motosiklet sorgulandı, 6 milyon 739 bin 336 TL idari para cezası uygulandı, 133 motosiklet trafikten men edildi, 13 çalıntı motosiklet yakalandı, 17 aranan şahıs yakalandı ve 10.26 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca kasksız motosiklet kullanan bir sürücüye ise 691 TL idari para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri çalıntı motosikletlere yönelik uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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