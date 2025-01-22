Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor

Bursa'da Motosiklet Hırsızlığına 3 Tutuklama

Bursa'da Motosiklet Hırsızlığına 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iki gün arayla iki motosiklet çalan 3 şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerden birinin arandığı 20 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da 3 şüpheli, iki gün arayla farklı adreslerden motosiklet çalıp kayıplara karıştı. Harekete geçen polis, şüphelileri güvenlik kameralarından tespit edip yakaladı. Şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki gün arayla iki motosiklet çalan T.B. (22), M.B. (24), ve S.T. (17), kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler, görüntülerde bir sitenin duvarından atlayarak içeri girdiği ve çaldıkları motosikletle de son sürat kaçtığı görüldü. Mağdur vatandaşlar, araçlarının çalındığını fark edince 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

Devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler girdi

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Ekipler, iki günde iki ayrı hırsızlığa karışan şüphelileri, bir günde tespit etti. Hırsızlık yapmak için taksiyle olay yerine geldiği belirlenen şüphelilerden biri, olay öncesi takside unuttuğu telefonunu almak için taksi durağına almaya geldiği görüldü. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheliden, T.B.'nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü firar olduğu ortaya çıktı. M.B.'nin 23, S.T.'nin ise 11 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Karısını azarlayan market müdürünü, kürekle dövdü
img

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
img

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Trump ekonomik savaşta ilk hamleyi yaptı

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.