Bursa'da Motosiklet Hırsızlığı Olayında Zanlı Yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde çalınan iki motosikletin hırsızı, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Zanlı, çaldığı motosiklet ile birlikte Bilecik'te yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Bursa'da 2 kişinin motosikletini çaldığı tespit edilen zanlı, polis ekiplerinin yapmış olduğu takip sonucu kıskıvrak yakalandı.
Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 2 motosiklet çalan zanlının kimliği, güvenlik kameralarının didik didik incelenmesi sonucu tespit edildi. Zanlı S.Y., Bilecik Gölpazarı'nda olduğunun tespit etmesinin ardından çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı.
Zanlı, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Motosikletler sahiplerine teslim edilirken zanlı adliyeye sevk edildi. - BURSA