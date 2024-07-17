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Bursa'da Motosiklet Hırsızının İlginç Yöntemi

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet hırsızının peşine düşen polis, motosikleti çalan şahsın aynı marka ve modele ait başka bir motosikletin plakasını da çalıp, çaldığı motosikletin üzerine taktığını belirledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet hırsızının peşine düşen polis, motosikleti çalan şahsın aynı marka ve modele ait başka bir motosikletin plakasını da çalıp, çaldığı motosikletin üzerine taktığını belirledi.

Bursa Orhangazi'de 15 Temmuz Pazartesi günü iki ayrı noktadan çalınan motosiklet olayının peşine düşen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilginç bir detayla da karşılaştı. Motosiklet çalan şahsı tespit eden polisler, motosikleti Arapzade Mahallesi Mektep Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri bulunan motosikletin üzerinde ise yine çalıntı aynı marka ve modele ait bir başka plakanın olduğunu belirledi.

Motosikletin ve plakanın O.P. (30) isimli şahıs tarafından çalındığını tespit eden polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının çaldığı motosikletlerin üzerine branda örttüğü de görüldü. Gözaltına alınan O.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Orhangazi Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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