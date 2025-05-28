Bursa'da Motosiklet, Dönüş Yapan Kamyonun Altına Girdi

Bursa'da Motosiklet, Dönüş Yapan Kamyonun Altına Girdi
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Bursa'da bir kamyonun ani dönüşü sonucu motosikletli genç feci bir kazaya karıştı. Motosikletin kamyonun altına girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da motosiklet dönüş alan kamyonun altına böyle girdi

BURSA - Bursa'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir kamyon, aniden dönüş yapınca arkadan gelen motosiklet sürücüsü frene basamadan aracın altına girdi. Feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyon ani dönüş yaptı. Bu esnada motosikletiyle kamyonun arkasında ilerleyen, motosikletli genç, kamyonun altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosikletli hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET KÖSLE - 3.Sayfa
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