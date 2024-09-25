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Bursa'da Motosiklet Denetimlerinde 1.5 Milyon TL Ceza Kesildi

Bursa'da Motosiklet Denetimlerinde 1.5 Milyon TL Ceza Kesildi
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Orhangazi ilçesinde son bir haftada kontrol edilen 1047 motosiklete toplamda 1 milyon 500 bin TL ceza yazıldı. Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla denetimlerini artırarak sürdürecek.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik polisleri son bir haftada kontrol edilen 1047 motosiklete, 1 milyon 500 bin TL ceza yazdı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri son günlerde artırdığı motosiklet denetimlerini hem gece uygulamaları hem de gündüz saatlerinde farklı noktalarda artırarak sürdürüyor.

Son 1 haftada ilçe genelinde 1047 adet motosiklet denetlendi. Yetersiz ehliyet, kask ve tescil gibi nedenlerden dolayı 1 haftalık denetimlerde yaklaşık 700 motosiklete 1 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulandı.

30 motosiklet tescil, plaka ve sigorta işlemlerinden dolayı bağlanarak otoparka çekildi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde yaşanan motosiklet kazalarını en aza indirmek kazalarda yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarını engellemek adına denetimleri artırarak sürdürecekleri mesajını verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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