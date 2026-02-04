Haberler

Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü

Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobilin kontrolsüz bir şekilde dönüş yapması sonucu motosikletle çarpıştı. Kaza anı kamerada kaydedildi, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'da bir otomobil kontrolsüz şekilde dönüş yapmak isteyince motosikletle çarpıştı. Kaza anı kameraya yansırken, motosikletli genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ccadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü U dönüşü yapmak istediği sırada motosikletin geldiğini fark etmeyerek manevraya başladı. Sinyal vermeden ve kontrolsüz şekilde yapılan dönüş sırasında motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin üzerine savruldu.

Kazada otomobilde oluşurken, büyük şans eseri ölen olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anının saniye saniye kaydedildiği iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri olayın nasıl meydana geldiğini net şekilde ortaya koydu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
