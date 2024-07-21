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Bursa'da motoru arızalanan yat karaya oturdu

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Mudanya açıklarında ilerleyen yatın motoru arızalandı ve karaya oturdu. Vatandaşlar yatı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motoru arızalanan yat karaya oturdu.

Mudanya açıklarında ilerleyen yatın motoru, şiddetli dalganın vurmasıyla arızalandı. Bir süre sahile doğru seyreden yat, motor kısmında bulunan alanın kırılmasıyla makina dairesinden hızla su almaya başladı. Karaya oturan yatı vatandaşlar kendi imkanlarıyla sudan çıkarırken, bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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