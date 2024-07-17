Bursa'da Motorda Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da polislerin şüphelenerek durdurmaya çalıştığı, dur ihtarına uymayıp araca çarparak devrilen motosiklette 1 kilogram 54 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Maltepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği yabancı uyruklu B.D.'nin kullandığı 46 MA 0321 plakalı motosikleti durdurmaya çalıştı. Şahıs dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Motosiklet ile kaçan şahıs yol üstünde araca çarparak devrildi. Devrilen motosikleti bırakıp koşarak kaçmaya çalışan şahıs, kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalandı. Motosikletin yan çantasında 1 kilogram 54 gram metamfetamin, 1 adet gümüş renkli hassas terazi, bin 800 TL ve uyuşturucu madde satışında kullanılan kilitli poşet ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA