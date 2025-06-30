Bursa'da Motor Yağı Yüklü Tır Yangını: Ormanlık Alan Zarar Gördü

Bursa'da Motor Yağı Yüklü Tır Yangını: Ormanlık Alan Zarar Gördü
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Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü bir tır seyir halindeyken alev aldı. Yangın ormana sıçrayarak 10 dönümlük alanın zarar görmesine sebep oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Alevler ormana da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alev alev yanan tır, kullanılamaz hale gelirken 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Bursa-Ankara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyreden Uğur T. (36) yönetimindeki 53 ACD 500 plakalı motor yağı yüklü tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü tırı hemen yol kenarına çekip durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, tırı tamamen sardı. Alevler çevredeki ormanlık alana da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tırdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, ormanlık alandaki yangın ise yaklaşık yarım saatlik yoğun çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle Bursa-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Tır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alanda zarar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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